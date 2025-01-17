Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 819 подписчиков

Владимир Соловьёв попал в плохую ситуацию: Время показало, кто прав. Трагедии не избежали

Владимир Соловьёв попал в плохую ситуацию: Время показало, кто прав. Трагедии не избежали

Владимир Соловьёв был уверен в своих словах, но попал в плохую ситуацию. Время показало, кто был прав на самом деле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Не уважаю ни Соловьева ни бабу скабееву!!! Но Жириновского нам очень не хватает😥
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх