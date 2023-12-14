Лапорта выступил перед «Барсой» на рождественском ужине: «Несмотря на неудачи, не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

На мероприятии присутствовали также тренерский штаб, директора клуба и другие сотрудники. «Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира.