Лапорта выступил перед «Барсой» на рождественском ужине: «Несмотря на неудачи, не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

На мероприятии присутствовали также тренерский штаб, директора клуба и другие сотрудники. «Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира.
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