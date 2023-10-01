Newsweek: Украина рискует остаться без поддержки со стороны США и Словакии

США и Словакия могут свернуть объем помощи Украине, пишет американский журнал Newsweek. "Украина получила плохие новости из Соединенных Штатов и Словакии, которые угрожают сокращением объемов гуманитарной и военной помощи, получаемой Киевом", - говорится в публикации.