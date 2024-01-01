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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» начал переговоры по Тодибо. Защитнику нравится «Тоттенхэм», «Ницца» не хочет продавать игрока зимой (Foot Mercato)

«Челси» начал переговоры по Тодибо. Защитнику нравится «Тоттенхэм», «Ницца» не хочет продавать игрока зимой (Foot Mercato)

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «синие» начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника.

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