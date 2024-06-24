Парламент Ирана предложил признать армию Канады террористической организацией

Ответ на признание КСИР террористической организацией в Канаде не заставил себя ждать.Депутаты иранского парламента вынесли на обсуждение вопрос о включении в список террористических организаций армию и силы безопасности Канады, сообщило агентство Nour News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии