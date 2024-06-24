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Парламент Ирана предложил признать армию Канады террористической организацией

Парламент Ирана предложил признать армию Канады террористической организацией

Ответ на признание КСИР террористической организацией в Канаде не заставил себя ждать.Депутаты иранского парламента вынесли на обсуждение вопрос о включении в список террористических организаций армию и силы безопасности Канады, сообщило агентство Nour News.

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