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ООО "БАС" займется обучением пилотов тяжелых дронов свыше 30 кг

ООО "БАС" займется обучением пилотов тяжелых дронов свыше 30 кг

Компания ООО "БАС", дочернее предприятие "Государственной транспортной лизинговой компании", скоро начнет обучение внешних пилотов дронов массой свыше 30 кг.

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