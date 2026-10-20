В авиационном альянсе «Аэрохимфлот» разработали концепцию противопожарного комплекса «Огнеборец», в которой еще не запущенный в серию легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» предлагается использовать в связке с беспилотниками типа «летающее крыло».