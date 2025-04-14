Удар по секретным позициям украинской армии вызвал возмущение украинских политиков, многие из которых обвинили местные власти в халатности и возможной утечке информации, что, по их мнению, могло привести к столь трагическим последствиям.
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