Из глубин океана извлечены части батискафа «Титан» с человеческими останками

Береговая охрана США извлекает из океанских глубин оставшиеся части взорвавшегося подводного аппарата «Титан», который взорвался 18 июня во время спуска в Северную часть Атлантического океана, чтобы исследовать место крушения «Титаника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии