Багреева: город сэкономил 13,8 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

По итогам января – марта 2025 года Москва сэкономила более 11 млрд рублей благодаря используемой в столице технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), которые заключаются для нужд городских заказчиков, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.