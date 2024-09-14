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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии сотрудники полиции продолжают информационную кампанию по профилактике дистанционных мошенничеств

Ежедневно сотрудники МВД по Удмуртской Республике проводят встречи с трудовыми коллективами по профилактике дистанционных мошенничеств, во время которых до граждан доводится информация об основных видах и способах киберпреступлений.

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