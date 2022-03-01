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Пентагон: Системы управления ядерным оружием США защищены лучше, чем когда-либо

Пентагон: Системы управления ядерным оружием США защищены лучше, чем когда-либо

Системы командования и управления ядерными силами США в настоящее время «защищены лучше, чем когда-либо раньше», заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США, адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

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