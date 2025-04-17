Горнальский монастырь взят, недобитков ловят в подземелье, в Сумах паника, ждут ответки «за Курск»

Хутор Олешня вышел из бандеровского «чата», а в Поповке — чудо: нашли живыми 5-х «хероев» Радомир Маркуш На фото: военнослужащие артиллерийского подразделения во время работы расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО.
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