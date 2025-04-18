«Аэрофлот» предоставит ветеранам бесплатные перелеты к 80-летию Победы, включая рейсы «Победы»

Они будут доступны до 12 мая В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне авиакомпания «Аэрофлот» запускает традиционную акцию для ветеранов, предлагая бесплатные авиабилеты, в том числе и на рейсы лоукостера «Победа».