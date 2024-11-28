На катке в «Охта Парке» пройдет всероссийская акция

Она начнется уже 1 декабря Гостей праздника 1 декабря на катке в «Охта Парке» ожидают захватывающие показательные выступления и увлекательные мастер-классы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии