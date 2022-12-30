Врач Залетова рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова поделилась знаниями и рассказала, что люди, которые имеют большой вес, лучше переносят употребление алкоголя.
Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова поделилась знаниями и рассказала, что люди, которые имеют большой вес, лучше переносят употребление алкоголя.
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