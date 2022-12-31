Мировое обозрение

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Французский политик сравнил снос памятников на Украине с действиями талибов

Французский политик сравнил снос памятников на Украине с действиями талибов

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