Зеленский: Прекращение огня должно стать первым шагом на пути к надежному и долгосрочному миру

Украина подтверждает свое обязательство не допускать атак на гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что устойчивое прекращение огня является первым шагом на пути к стабильному миру, сообщает Укринформ.
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