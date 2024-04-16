"Разборки" на повышенных тонах в ООН после Иранской атаки – Небензя в одиночку отбил персов

лина любимцева Все руководство ООН в подчинении у США. И уже давно.ю А "коллективный Запад" - это вообще БАНДА ТЕРРОРИСТОВ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!! Фашисты!!

лл лина любимцева Замечательное предложение, на мировом уровне.. Надо его продвигать!!