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"Разборки" на повышенных тонах в ООН после Иранской атаки – Небензя в одиночку отбил персов

"Разборки" на повышенных тонах в ООН после Иранской атаки – Небензя в одиночку отбил персов

Атака Ирана на Израиль не нанесла последнему существенного урона, ибо так и планировалось. Зато встряхнула ООН подобно разрыву фугасной бомбы.

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Комментарии
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лина любимцева
Все руководство ООН в подчинении у США. И уже давно.ю А &quot;коллективный Запад&quot; - это вообще БАНДА ТЕРРОРИСТОВ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!!   Фашисты!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Замечательное  предложение, на мировом уровне.. Надо его продвигать!!
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13 час.
Николай Артамонов
Советский Союз был основным организатором ООН!!Значит по этому принципу и нужно поступить:&quot;Я тебя породил-я тебя и убью&quot;!!!!Это карлик гутереушь полностью лёг под америкосов!!!Они же ему деньги платят!Мерзавец беспринципный!!!!
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11 час.

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