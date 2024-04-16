Атака Ирана на Израиль не нанесла последнему существенного урона, ибо так и планировалось. Зато встряхнула ООН подобно разрыву фугасной бомбы.
"Разборки" на повышенных тонах в ООН после Иранской атаки – Небензя в одиночку отбил персов
Комментарии
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лина любимцева
Все руководство ООН в подчинении у США. И уже давно.ю А "коллективный Запад" - это вообще БАНДА ТЕРРОРИСТОВ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!! Фашисты!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Замечательное предложение, на мировом уровне.. Надо его продвигать!!
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13 час.
Николай Артамонов
Советский Союз был основным организатором ООН!!Значит по этому принципу и нужно поступить:"Я тебя породил-я тебя и убью"!!!!Это карлик гутереушь полностью лёг под америкосов!!!Они же ему деньги платят!Мерзавец беспринципный!!!!
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11 час.
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