МИД: Россия будет пресекать русофобские "вбросы" в АТЭС

Известия/Дмитрий Коротаев Российская сторона будет бороться с попытками русофобских "вбросов" на площадке Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и противодействовать расшатыванию устоев организации, указанный форум не должен быть политизирован.
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