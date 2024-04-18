МИД: Россия будет пресекать русофобские "вбросы" в АТЭС

Известия/Дмитрий Коротаев Российская сторона будет бороться с попытками русофобских "вбросов" на площадке Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и противодействовать расшатыванию устоев организации, указанный форум не должен быть политизирован.