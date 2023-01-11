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Задоров сделал передачу в матче с «Сент-Луисом». У него 2+1 в последних 4 играх

Задоров сделал передачу в матче с «Сент-Луисом». У него 2+1 в последних 4 играх

Защитник «Калгари» Никита Задоров сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ). В последних 4 играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 3 (2+1) очка.

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