Громкие хлопки в Волгограде объяснили учениями Минобороны

Жители Волгограда обеспокоены громкими хлопками, слышными в разных районах города. Оперативные службы пояснили, что звуки неопасны и, вероятно, связаны с учениями Минобороны на острове Зеленый города Волжского.
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