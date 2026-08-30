Овчинский: на Кавказском бульваре в Москве появится школа для 900 учеников

В районе Царицыно на юге Москвы ведут строительство школы на 900 мест, там уже установили несущие конструкции здания.
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