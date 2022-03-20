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Кентен Фийон-Майе: «Когда видишь, сколько французов присутствует на Кубке мира в Осло, то понимаешь, что у нашего биатлона есть определенный вес и я к этому причастен»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свои результаты в нынешнем сезоне. В 2022 году спортсмен завоевал Большой хрустальный глобус и пять олимпийских медалей, в том числе две золотых.

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