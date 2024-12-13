А шеи, кстати , у обеих длинные; это я о готовности к грамотным и быстрым действиям в условиях форс-мажоров.
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А шеи, кстати , у обеих длинные; это я о готовности к грамотным и быстрым действиям в условиях форс-мажоров.
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