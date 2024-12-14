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Пименов о «Зените»: «Бразильцы изживают себя, Клаудиньо стал заниматься не своим делом. Из-за наличия больших форвардов сваливаются на навал. Зачем? Это не Англия 80-х годов»

– Вы все равно уверены, что «Зенит» – чемпион. –  Да. Нынешнее положение вещей в таблице не означает, что все уже решено.

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