Инфекционист Поздняков: Взрослые болеют «омикроном» легче, чем предыдущими штаммами ковида

Штамм коронавируса «омикрон», который все чаще выявляют у заболевших россиян, в среднем вызывает у взрослых пациентов более легкое течение заболевания, чем предыдущие штаммы, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.