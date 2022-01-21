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Инфекционист Поздняков: Взрослые болеют «омикроном» легче, чем предыдущими штаммами ковида

Инфекционист Поздняков: Взрослые болеют «омикроном» легче, чем предыдущими штаммами ковида

Штамм коронавируса «омикрон», который все чаще выявляют у заболевших россиян, в среднем вызывает у взрослых пациентов более легкое течение заболевания, чем предыдущие штаммы, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

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