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Иркутск Сегодня

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До 8 ноября жители Приангарья могут проголосовать за подключение своих сёл к Интернету

В Иркутской области стартовало ежегодное голосование, в рамках которого местные жители могут сами определить населённые пункты, наиболее остро нуждающиеся в мобильной связи и высокоскоростном Интернете.

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