Карлсон: нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым

Геннадий Бережнов

Нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым, а они и есть таковы и в США и Киеве. Сегодня и в ЕС безумцы типа Борреля властвуют. Послушал его последнее интервью СМИ, так он на уровне Байдена.