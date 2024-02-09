Карлсон: нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым

Передача Крыма Украине не завершит текущий конфликт между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
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