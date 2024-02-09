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Карлсон: нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым

Карлсон: нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым

Передача Крыма Украине не завершит текущий конфликт между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Нужно быть безумным, чтобы считать, что Украина получит Крым, а они и есть таковы и в США и Киеве. Сегодня и в ЕС безумцы типа Борреля властвуют. Послушал его последнее интервью СМИ, так он на уровне Байдена.
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