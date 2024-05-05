Газированная, минеральная или обычная: какая вода полезнее для здоровья

Существует мнение о том, что много воды пить нельзя – якобы это приводит к отекам.Врач-дерматолог Светлана Ковалева уверена в обратном: ткани станут удерживать влагу в том случае, если ее в организм будет поступать недостаточное количество.
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