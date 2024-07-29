Мужчина пойдет под суд за рыбалку на Новосибирском водохранилище

Фигурантом уголовного дела стал сибиряк, который выловил почти 30 рыб в Новосибирском водохранилище. Мировой судья рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ордынского района Новосибирской области, которого обвиняют по п.
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