Палеоневролог Савельев объяснил, почему нервные клетки не восстанавливаются

Заведующий лабораторией развития нервной системы Научно-исследовательского центра хирургии им. Б. В. Петровского, доктор биологических наук, палеоневролог Сергей Савельев подтвердил факт о том, что нервные клетки не восстанавливаются, пишет Pravda.