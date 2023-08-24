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Палеоневролог Савельев объяснил, почему нервные клетки не восстанавливаются

Палеоневролог Савельев объяснил, почему нервные клетки не восстанавливаются

Заведующий лабораторией развития нервной системы Научно-исследовательского центра хирургии им. Б. В. Петровского, доктор биологических наук, палеоневролог Сергей Савельев подтвердил факт о том, что нервные клетки не восстанавливаются, пишет Pravda.

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