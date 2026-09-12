Я строю
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Я строю

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Осенний огород для несушек: как превратить урожай в полезную добавку, а не в проблему

Каждый год, когда осень вступает в свои права, я наблюдаю одну и ту же картину: урожай буквально захлёстывает участок, и руки сами тянутся отдать всё лишнее птице.

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