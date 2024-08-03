"Поцелуй смерти". Они были нашими агентами в США, но обмена не было, их казнили

Коммунизм - лучшее что может быть у человечества. Но до коммунизма еще нужно дорасти.

Андрей Павлов

За ним, конечно будущее, если человечество само себя не уничтожит. Очень нескорого будущего, на его идеологии должно вырасти неизвестно сколько переходных поколений. Но главное, эти поколения по этой идеологии должна жить элита.