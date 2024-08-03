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"Поцелуй смерти". Они были нашими агентами в США, но обмена не было, их казнили

"Поцелуй смерти". Они были нашими агентами в США, но обмена не было, их казнили

В связи с таким масштабным и резонансным обменом заключенных, который провели на днях Россия и Запад, нелишним будет вспомнить о самых, наверное, знаменитых заключенных в истории Холодной войны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Коммунизм - лучшее что может быть у человечества. Но до коммунизма еще нужно дорасти.
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52 мин.
Андрей Павлов
За ним, конечно будущее, если человечество само себя не уничтожит. Очень нескорого будущего, на его идеологии должно вырасти неизвестно сколько переходных поколений. Но главное, эти поколения по этой идеологии должна жить элита.
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33 мин.
людмила коптякова
Восхищена Розенбергами,но никогда раньше не слышала о них.Не думала,что среди американцев бывают такие люди.
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