Украинская оборона посыпалась. Россия открыла второй фронт и устроила ВСУ ад. Командование признает: ситуация — хуже некуда

Украина не справляется с российским наступлением в Харьковский области, пишет Le Monde. Местность оказалась плохо подготовлена к обороне, а острая нехватка вооружений, снарядов и личного состава делает положение ВСУ катастрофическим.
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