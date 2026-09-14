Лузенков: «Сибири» не хватило реализации в матче с «Автомобилистом»

В домашнем матче регулярного чемпионата «Сибирь» потерпела поражение от «Автомобилиста». Главный тренер новосибирской команды Сергей Лузенков прокомментировал итог встречи, отметив, что итоговый счёт мог быть иным, если бы хозяева лучше распорядились своими моментами.