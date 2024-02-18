Кому нужно «железо», если в нем нет газа из России?

Европейский Союз планирует отказаться от поставок российского газа до конца этого года. Он не заинтересован в продлении своего трехстороннего соглашения о транзите, срок действия которого истекает в декабре 2024 года.
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