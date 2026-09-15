В столице Уэльса Кардиффе состоялась уникальная встреча, которую уже окрестили исторической. Одна из участниц этого мероприятия — Мэри Лу Макдональд, глава партии ирландских националистов «Шинн фейн», — высокопарно заявила: «Когда будут писать учебники истории, этот момент в Кардиффе запомнится как одна из вех на нашем общем пути» Изображение сгенерировано ИИ Речь о саммите лидеров трех регионов Великобритании, которые явно выразили свое стремление к тому, чтобы перестать быть Великобританией.