Собянин: Еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ № 15 имени Филатова полностью перешли на цифровой безбумажный формат.