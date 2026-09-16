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Царьград

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Digi 24: Румыния одобрила отправку военных для поддержки Украины

Digi 24: Румыния одобрила отправку военных для поддержки Украины

Комиссии румынского парламента одобрили запрос президента Никушора Дана об отправке до 20 военных в штаб многонациональных сил для поддержки Украины.

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