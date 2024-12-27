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АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10%

АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10%

Чистая прибыль российских кредитных организаций в 2025 году окажется в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей, что в негативном варианте означает ее падение на 10%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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