АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10%

Чистая прибыль российских кредитных организаций в 2025 году окажется в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей, что в негативном варианте означает ее падение на 10%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).