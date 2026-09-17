Александр Шелест: Санкции против Мендель ввели ради «свободы слова»

Санкции против Юлии Мендель стали ответом на критику или на страх перед Европарламентом? Отказ от выборов в Украине — это военная необходимость или способ удержать власть? Закрытые границы для мужчин и призывы вернуться — это забота или принуждение? Свобода слова в Украине существует для всех или только для лояльных? Журналист и телеведущий Александр Шелест ответил Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: М...
- ИС Экс-депутат Елена...
- Экс-депутат Елена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым