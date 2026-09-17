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Говорит Европа ⚡

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Александр Шелест: Санкции против Мендель ввели ради «свободы слова»

Александр Шелест: Санкции против Мендель ввели ради «свободы слова»

Санкции против Юлии Мендель стали ответом на критику или на страх перед Европарламентом? Отказ от выборов в Украине — это военная необходимость или способ удержать власть? Закрытые границы для мужчин и призывы вернуться — это забота или принуждение? Свобода слова в Украине существует для всех или только для лояльных? Журналист и телеведущий Александр Шелест ответил Читать далее: https://govorit.

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