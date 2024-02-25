Самые большие здания из металлоконструкций

1. Сборочный завод Boeing Эверетт (шт. Вашингтон, США) Площадь: 72 футбольных поля Хотя технология стального каркаса открыла путь к высотному строительству, до сих пор самое большое здание из металла – это не небоскреб, а промышленное строение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии