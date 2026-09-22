Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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 «Квадратура круга» в театре - студии Всеволода Шиловского

 «Квадратура круга» в театре - студии Всеволода Шиловского

    Режиссёр Юлия Латышева поставила на сцене театра искромётный водевиль в трёх действиях. Название отсылает к известной математической задаче, которая считалась неразрешимой.

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