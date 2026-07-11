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«ПСЖ» предварительно договорился с Ферраном. Парижане хотят завершить трансфер форварда «Барсы» после ЧМ

« ПСЖ » предварительно договорился с форвардом «Барселоны» Ферраном Торресом . Французский клуб намерен завершить трансфер 26-летнего нападающего после чемпионата мира.

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