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Депутат ГД ответил Украине о продлении транзита российского газа

Депутат ГД ответил Украине о продлении транзита российского газа

Депутат ГД Виктор Водолацкий призвал Киев определиться, чего он хочет от России — вражды или деловых отношений.

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Прохожий по жизни
Сплошная демагогия для писак. Может надо дать информацию сколько газа надо Украине для собственных нужд, сколько сама добывает и как покрыть дефицит, если он есть. А потери от транзита для страны не катастрофа.

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