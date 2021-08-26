Депутат ГД ответил Украине о продлении транзита российского газа

Экономика сегодняПолитикаДепутат ГД ответил Украине о продлении транзита российского газаДепутат ГД Виктор Водолацкий призвал Киев определиться, чего он хочет от России — вражды или деловых отношений.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниСплошная демагогия для писак. Может надо дать информацию сколько газа надо Украине для собственных нужд, сколько сама добывает и как покрыть дефицит, если он есть. А потери от транзита для страны не катастрофа.Комментировать
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