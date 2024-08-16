Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП в Узловой

Авария произошла 15 августа в 20:50 вечера на улице Индустриальной в Узловой. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 35-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 21124" при перестроении не предоставил преимущество в движении попутному мотоциклу "Хонда".
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