Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП в Узловой

Авария произошла 15 августа в 20:50 вечера на улице Индустриальной в Узловой. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 35-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 21124" при перестроении не предоставил преимущество в движении попутному мотоциклу "Хонда".