Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Запорожском направлении саперы ВДВ ликвидировали мины ПМН и ТМ-62М

На Запорожском направлении саперы ВДВ ликвидировали мины ПМН и ТМ-62М

На Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации бойцы инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск «Днепр» ежедневно ликвидируют мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды украинских боевиков.

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