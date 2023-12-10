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Суд в Петербурге арестовал жителя Нью-Йорка по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал жителя Нью-Йорка по обвинению в реабилитации нацизма

8 мая 2023 года житель Нью-Йорка по имени Юрий Малёв (родился в Ленинграде, окончил престижную школу и юрфак Ленинградского госуниверситета, свалил в Соединённые Штаты, ныне постоянно обитает в Бруклине, женат никогда не был, детей нет) опубликовал фото погибшего российского бойца с привязанной к пальцу ноги Георгиевской лентой и подписал: "Как правильно носить Георгиевскую ленточку!"Ранее США и РФ запостил ещё множество гнусностей - фотография могил русских воинов-участников СВО с подписью "Новый скотомогильник", изображение свиньи с надписью на ней "Я русский", изображение карты России с надписью крупными буквами "Говно", изображение российского флага с подписью "Пидоры", неоднократное глумление над той же Георгиевской лентой с использованием нецензурщины и т.

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