T1 и Faker стали пятикратными чемпионами мира по League of Legends, одержав победу в гра...

T1 и Faker стали пятикратными чемпионами мира по League of Legends, одержав победу в гранд-финале Worlds 2024В напряжённом финале Worlds 2024 корейская команда T1 взяли верх над китайской Bilibili Gaming, сделав Faker пятикратным чемпионом и установив новый рекорд в League of Legends.