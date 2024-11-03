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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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T1 и Faker стали пятикратными чемпионами мира по League of Legends, одержав победу в гра...

T1 и Faker стали пятикратными чемпионами мира по League of Legends, одержав победу в гра...

T1 и Faker стали пятикратными чемпионами мира по League of Legends, одержав победу в гранд-финале Worlds 2024В напряжённом финале Worlds 2024 корейская команда T1 взяли верх над китайской Bilibili Gaming, сделав Faker пятикратным чемпионом и установив новый рекорд в League of Legends.

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